La crisi di governo dà l'estrema unzione al giornalismo italiano (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug – La crisi di governo ha certificato la morte del giornalismo nel nostro paese. Una professione d'orgoglio ed importanza notevoli nel corso della storia, che ha sempre posto quale fulcro della propria esistenza l'utilizzo dello spirito critico e la capacità analitica superiore alle valutazioni generiche ed alla difesa perpetua, talvolta ingiustificata, del proprio schieramento ideologico. giornalismo italiano, la morte Eppure, anche e soprattutto nell'ambito di "competenti" e "professionisti dell'informazione" è stata dimostrata l'incapacità di esercitare valutazioni figlie di uno spirito critico ragionevole. Ad esempio, nell'ambito degli ambienti rinomati del giornalismo nostrano, a torto o ragione ritenuti esempio professionale per molti, non vi è stata alcuna presa ...

