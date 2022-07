La cessione di Rovella apre le porte a un campione d’Italia: si tratta sempre di più (Di domenica 24 luglio 2022) Nicolò Rovella potrebbe sicuramente essere uno di quei giocatori adatti per il grande calcio europeo, ma la Juve rischia di farlo partire. La voglia di poter crescere sempre di più in vista del prossimo campionato sta portando la Juventus a creare in assoluto la squadra migliore per poter tornare a vincere lo Scudetto, con Nicolò Rovella che può essere indubbiamente uno dei giocatori adatti per poter far fare il grande salto di qualità ai bianconeri di Allegri. LapresseCi sono dei giocatori che in questi ultimi anni hanno perfezionato sempre di più il proprio valore tecnico, con Nicolò Rovella che indubbiamente è uno di quelli che ha dimostrato maggiormente di poter essere adatto a un grande palcoscenico come quello bianconero. Il suo rendimento è cresciuto in maniera davvero ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 luglio 2022) Nicolòpotrebbe sicuramente essere uno di quei giocatori adatti per il grande calcio europeo, ma la Juve rischia di farlo partire. La voglia di poter cresceredi più in vista del prossimo campionato sta portando la Juventus a creare in assoluto la squadra migliore per poter tornare a vincere lo Scudetto, con Nicolòche può essere indubbiamente uno dei giocatori adatti per poter far fare il grande salto di qualità ai bianconeri di Allegri. LsseCi sono dei giocatori che in questi ultimi anni hanno perfezionatodi più il proprio valore tecnico, con Nicolòche indubbiamente è uno di quelli che ha dimostrato maggiormente di poter essere adatto a un grande palcoscenico come quello bianconero. Il suo rendimento è cresciuto in maniera davvero ...

_RP10_ : @romacapoccia65 @ddduuummmbum @RigatoneG @thewhitefly_ @vittoriobasso19 @Claudel_IT Penso che prima la Juve voglia… - FlashJ18 : RT @junews24com: Rovella via in prestito: si avvicina la cessione in Serie A. I dettagli - junews24com : Rovella via in prestito: si avvicina la cessione in Serie A. I dettagli - LisiAlessio4 : @_alessandra27_ @Sottona7 Ufficiale? Perché prestito seccco lo accetto, rovella lo voglio troppo mi dispiacerebbe una cessione - junews24com : Rovella via in prestito: si avvicina la cessione in Serie A. I dettagli - -