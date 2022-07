La censura di Mosca blocca il sito della nuova testata legata a Novaya Gazeta: “Accusati di screditare le Forze armate” (Di domenica 24 luglio 2022) La repressione nei confronti della stampa russa colpisce di nuovo Novaya Gazeta. Il famoso quotidiano indipendente che per anni ospitò gli articoli di Anna Politkovskaja ha interrotto le pubblicazioni a marzo “fino al termine dell’operazione speciale” proprio a causa della stretta del Cremlino. Ma anche il nuovo progetto editoriale lanciato dalla testata, e andato online il 15 luglio, Novaya Rasskaz-Gazeta ha dovuto fare i conti con i censori di Vladimir Putin: il sito è stato bloccato dopo appena una settimana dal suo lancio. La testata cartacea consultabile online conteneva in particolare un’analisi sull’ideologia di Vladimir Putin e sull’autoritarismo. Tema sensibile per i vertici dell’esecutivo russo: “Il nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) La repressione nei confrontistampa russa colpisce di nuovo. Il famoso quotidiano indipendente che per anni ospitò gli articoli di Anna Politkovskaja ha interrotto le pubblicazioni a marzo “fino al termine dell’operazione speciale” proprio a causastretta del Cremlino. Ma anche il nuovo progetto editoriale lanciato dalla, e andato online il 15 luglio,Rasskaz-ha dovuto fare i conti con i censori di Vladimir Putin: ilè statoto dopo appena una settimana dal suo lancio. Lacartacea consultabile online conteneva in particolare un’analisi sull’ideologia di Vladimir Putin e sull’autoritarismo. Tema sensibile per i vertici dell’esecutivo russo: “Il nostro ...

