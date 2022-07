La bella stagione (2015): una delicata storia d’amore nella Francia rurale degli anni ’70 (Di domenica 24 luglio 2022) Titolo originale: “La belle saison” Anno: 2015 Nazione: Francia Genere: Drammatico, sentimentale Casa di produzione: Chaz production, France 3 cinéma, Artemis production Distribuzione: Pyramide Distribution Durata: 105 minuti Regia: Catherine Corsini Sceneggiatura: Catherine Corsini, Laurette Polmanss Fotografia: Jeanne Lapoirie Montaggio: Frédéric Baillehaiche Musiche: Grégoire Hetzel Attori... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di domenica 24 luglio 2022) Titolo originale: “La belle saison” Anno:Nazione:Genere: Drammatico, sentimentale Casa di produzione: Chaz production, France 3 cinéma, Artemis production Distribuzione: Pyramide Distribution Durata: 105 minuti Regia: Catherine Corsini Sceneggiatura: Catherine Corsini, Laurette Polmanss Fotografia: Jeanne Lapoirie Montaggio: Frédéric Baillehaiche Musiche: Grégoire Hetzel Attori... Source

TizianaFerrario : bella schifezza hanno fatto oggi al Senato. Si va a votare in ottobre con quegli stessi geni che non avevano saputo… - rapsfitzherbert : comunque sono alla quarta stagione di Aot e niente, mi sono proprio presa una bella cotta per Eren - occhiocine : La bella stagione (2015): una delicata storia d’amore nella Francia rurale degli anni ’70 Emma D'Este - ernesto_fasano : @Katiajuventina @Inter Buongiorno ?????? beh spero non lo vendano perché la tifoseria è già contro questa proprietà????!… - cicoria_e : RT @luk80439378: @cicoria_e Odio con tutto il cuore sta merda si stagione . Senza estate la vita è più bella . -