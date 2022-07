Kim oggi le visite mediche, Spalletti ha fatto una richiesta (Di domenica 24 luglio 2022) Il Napoli è pronto ad accogliere Kim Min-jae difensore sudcoreano del Fenerbahce, oggi le visite mediche. La notizia viene data da Repubblica. Il giocatore è atteso oramai da tempo in casa azzurra, dato che Giuntoli sapeva oramai da mesi della cessione di Koulibaly al Chelsea, così come ammesso proprio dal direttore sportivo. Oramai con il campionato del Napoli che comincia il 15 agosto, c’è poco da tergiversare ancora. Ecco quanto scrive Repubblica sull’arrivo di Kim al Napoli con relative visite mediche, da svolgere a Roma: “Qualche tifoso pensava di vederlo già ieri pomeriggio a Castel di Sangro, dove il Napoli s’è trasferito, per il primo allenamento. Kim Min Jae, invece, non c’è ancora. Sarebbe stato difficile non notarlo: è un gigante di 192 centimetri che rappresenta il nuovo corso della difesa ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Il Napoli è pronto ad accogliere Kim Min-jae difensore sudcoreano del Fenerbahce,le. La notizia viene data da Repubblica. Il giocatore è atteso oramai da tempo in casa azzurra, dato che Giuntoli sapeva oramai da mesi della cessione di Koulibaly al Chelsea, così come ammesso proprio dal direttore sportivo. Oramai con il campionato del Napoli che comincia il 15 agosto, c’è poco da tergiversare ancora. Ecco quanto scrive Repubblica sull’arrivo di Kim al Napoli con relative, da svolgere a Roma: “Qualche tifoso pensava di vederlo già ieri pomeriggio a Castel di Sangro, dove il Napoli s’è trasferito, per il primo allenamento. Kim Min Jae, invece, non c’è ancora. Sarebbe stato difficile non notarlo: è un gigante di 192 centimetri che rappresenta il nuovo corso della difesa ...

