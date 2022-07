Kiev replica a Mosca: 'I regimi sono nelle carceri russe' (Di domenica 24 luglio 2022) Tra Mosca e Kiev continuano le polemiche senza fine. Mykhailo Podolyak , consigliere del presidente ucraino Zelensky , ha definito "schizofreniche" le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo ... Leggi su globalist (Di domenica 24 luglio 2022) Tracontinuano le polemiche senza fine. Mykhailo Podolyak , consigliere del presidente ucraino Zelensky , ha definito "schizofreniche" le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo ...

globalistIT : - lagonero2022 : Medvedev: «Ucraina scomparirà dalla cartina geografica». Ma Kiev replica: «Guerra avrà una svolta in autunno» - DakotaZoe1 : Medvedev: «Ucraina scomparirà dalla cartina geografica». Ma Kiev replica: «Guerra avrà una svolta in autunno» - SperanzaNada : COMUNQUE LEGGO QUESTO - dontmissmeathom : RT @patriziamolina: #Medvedev: «Ucraina scomparirà dalla cartina geografica». Ma Kiev replica: «Guerra avrà una svolta in autunno» Le inte… -