Juventus, TMW: “Nuove pretendenti per Rabiot, si attende per Paredes” (Di domenica 24 luglio 2022) Juventus Rabiot- La Juventus continua la sua preparazione in America, oggi lavoro di scarico dopo le forze sprecate nella gara contro il Chivas. Pogba ha un lieve infortunio al ginocchio, col pollice ha rassicurato Allegri, dunque, nulla di grave. La Juventus è attivissima sul mercato, uno dei nomi in uscita dopo Arthur e Ramsey, a centrocampo, è quello di Adrien Rabiot. L’ex Psg non ha mai convinto del tutto Allegri, non potendolo adattare come esterno o ala, per via del poco fiato e velocità che possiede il Francese. Inoltre, i bianconeri hanno bisogno assolutamente di fare cassa, per liberare il posto a centrocampo per Leandro Paredes. Rabiot è seguito in Francia, l’Olympique Lyonnais è interessato al mediano, mentre nel frattempo, la mamma che è anche l’agente del ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione in America, oggi lavoro di scarico dopo le forze sprecate nella gara contro il Chivas. Pogba ha un lieve infortunio al ginocchio, col pollice ha rassicurato Allegri, dunque, nulla di grave. Laè attivissima sul mercato, uno dei nomi in uscita dopo Arthur e Ramsey, a centrocampo, è quello di Adrien. L’ex Psg non ha mai convinto del tutto Allegri, non potendolo adattare come esterno o ala, per via del poco fiato e velocità che possiede il Francese. Inoltre, i bianconeri hanno bisogno assolutamente di fare cassa, per liberare il posto a centrocampo per Leandroè seguito in Francia, l’Olympique Lyonnais è interessato al mediano, mentre nel frattempo, la mamma che è anche l’agente del ...

