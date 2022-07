(Di domenica 24 luglio 2022) Nuovi ingressi nell’organigramma della, come annunciato dalbianconero in una nota pubblicata sul sito ufficiale. “A partire dalla stagione 2022/23 l’organigramma bianconero si amplia con due nuove figure professionali che andranno a operare dalle Prime Squadre al Settore Giovanile.dà il benvenuto e augura buon lavoro.”, si legge nel comunicato della. Calcio e Finanza.

GoalItalia : Due nuovi innesti nell'organigramma della #Juventus C'è anche l'ex guardalinee Maggiani ?? - cmdotcom : #Juve, UFFICIALE: arriva l'ex guardalinee #Maggiani - morfurio : RT @CalcioFinanza: Juventus, l’ex guardalinee Maggiani nuovo “Club referee manager” - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juventus, l’ex guardalinee Maggiani nuovo “Club referee manager”: Nuovi ingressi nell’organigr… - osv_angelo : RT @CalcioFinanza: Juventus, l’ex guardalinee Maggiani nuovo “Club referee manager” -

