Juventus in ansia | infortunio per Pogba | il francese lascia il campo zoppicando

(Di domenica 24 luglio 2022) Momenti di grande apprensione in casa: il centrocampista Paulè stato costretto a fermarsi a causa di un. La squadra di Massimiliano Allegri continua la preparazione in vista della prossima amichevole, in programma nella notte tra il 26 e il 17 luglio, contro il Barcellona. Ilè uscito dala causa di un dolore al ginocchio della gamba destra dopo un esercizio con il pallone. In casa bianconera non c’è eccessiva preoccupazione, uscendo dalilha mostrato il pollico per rassicurare allenatore e compagni. Al momento non sono previsti esami strumentali, ma uno o due giorni di riposo. L’ex Manchester United si è già dimostrato un calciatore importantissimo per Massimiliano Allegri, a ...

