Juventus, ecco le nuove maglie in edizione limitata. Pogba e Vlahovic modelli a Los Angeles FOTO (Di domenica 24 luglio 2022) La Juventus si sta rifacendo il look per la prossima stagione, non solo in campo. Sono arrivati Pogba, Di Maria e Bremer, per ora, ma la rivoluzione... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Lasi sta rifacendo il look per la prossima stagione, non solo in campo. Sono arrivati, Di Maria e Bremer, per ora, ma la rivoluzione...

romeoagresti : Ecco Rafaela #Pimenta pronta a incontrare i dirigenti della #Juventus per perfezionare gli ultimi dettagli burocrat… - juventusfc : I momenti che ricorderemo per sempre, ora vivranno per sempre. Ecco @aera_football la piattaforma per collezionare… - DiMarzio : #Juventus, ecco #Bremer: le immagini del suo arrivo a Torino - Luxgraph : Pumas, ecco Dani Alves: 'Per me il calcio significa tantissimo' - ZonaBianconeri : RT @Jsocialclubit: Juve, Pogba si ferma: ecco come sta #allenamento #Infortunato #Juve #Juventus #Pogba #tournée #Usa -