Juventus, c’è l’annuncio: i tifosi esultano per il nuovo acquisto (Di domenica 24 luglio 2022) I tifosi della Juventus possono esultare. l’annuncio appena dato è un vero e proprio sospiro di sollievo per i bianconeri. Con il mercato ancora in divenire la Juventus è volata negli Stati Uniti per una serie di amichevoli precampionato. Primo match vinto contro i messicani del Chivas grazie alle reti di Da Graca e Compagnon. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022) Idellapossono esultare.appena dato è un vero e proprio sospiro di sollievo per i bianconeri. Con il mercato ancora in divenire laè volata negli Stati Uniti per una serie di amichevoli precampionato. Primo match vinto contro i messicani del Chivas grazie alle reti di Da Graca e Compagnon. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : #Juventus: non c’è pessimismo sulle condizioni di #Pogba, ma oggi - fuso americano - se ne saprà di più // Juventus… - GoalItalia : Due nuovi innesti nell'organigramma della #Juventus C'è anche l'ex guardalinee Maggiani ?? - Gazzetta_it : La Juve a Los Angeles: si ferma Pogba, per il momento non c’è allarme - JuventusEsp1 : RT @romeoagresti: #Juventus: non c’è pessimismo sulle condizioni di #Pogba, ma oggi - fuso americano - se ne saprà di più // Juventus are n… - Bung_Ipay : RT @romeoagresti: #Juventus: non c’è pessimismo sulle condizioni di #Pogba, ma oggi - fuso americano - se ne saprà di più // Juventus are n… -

Calciomercato Juventus, buone notizie su Paredes: c'è l'apertura del PSG ...non mollano Paredes e adesso sarebbe arrivata anche l'apertura da parte del PSG Piccoli passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare Leandro Paredes a vestire la maglia della Juventus nel ... Bonifica dello spogliatoio e nuove leadership (Spalletti e Di Lorenzo): è il Napoli 4.0 Tornando indietro con la memoria, la Juventus perse una finale di Coppa dei Campioni nella quale era largamente favorita contro l'Amburgo con un mitico goal di Magath. Si racconta che l'anno dopo ... Agenzia ANSA ...non mollano Paredes e adesso sarebbe arrivata anche l'apertura da parte del PSG Piccoli passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare Leandro Paredes a vestire la maglia dellanel ...Tornando indietro con la memoria, laperse una finale di Coppa dei Campioni nella quale era largamente favorita contro l'Amburgo con un mitico goal di Magath. Si racconta che l'anno dopo ... Mercato: su Dybala c'è anche il Milan, Juve torna su Zaniolo