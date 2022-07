cmdotcom : #Juve mania: #DiMaria, se il buongiorno si vede dal mattino... Largo ai giovani ma serve coraggio. Bravo #Allegri,… - sportli26181512 : Juvemania: Di Maria, se il buongiorno si vede dal mattino... Largo ai giovani ma serve coraggio. Bravo Allegri, que… -

La Juve ha chiuso il colpo Bremer e, dopo Die Pogba si avvicina ai nastri di partenza da ... Stefano Discreti , volto tv e titolare dellocavalcherà invece gli entusiasmi bianconeri. ...Nemmeno il tempo di esaltarsi infatti per gli arrivi di Pogba e Diche subito è arrivata la doccia fredda per la cessione di De Ligt. In tanti, per rendere la pillola meno amara, diranno che l'... Juvemania: Di Maria, se il buongiorno si vede dal mattino... Largo ai giovani ma serve coraggio. Bravo Allegri, quest'anno non ci sono scusanti! La prima partita della stagione, anche se ovviamente di poco valore tecnico e tattico, rappresenta sempre una grande emozione. La consapevolezza di essersi messi alle spalle il campionato precedente, ...Dopo i colpi Di Maria e Pogba e l’investimento futuro su Cambiaso, nel frattempo già girato al Bologna, continua a tenere banco in casa Juventus il calciomercato. E’ stata indubbiamente questa passata ...