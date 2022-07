Juve Morata, Allegri insiste: può dare equilibrio a tutto il reparto offensivo (Di domenica 24 luglio 2022) Morata e soltanto Morata, la Juve e Allegri vogliono soltanto l’attaccante spagnolo per rinforzare il reparto offensivo La Juve e Allegri hanno le idee chiare su chi dovrà rinforzare l’attacco bianconero. L’unico nome nella lista dell’allenatore è Alvaro Morata. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid è il prescelto perché oltre a conoscere l’ambiente (sarebbe il suo secondo ritorno), può dare equilibrio nel tridente e essere un’ottima alternativa ai titolari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022)e soltanto, lavogliono soltanto l’attaccante spagnolo per rinforzare ilLahanno le idee chiare su chi dovrà rinforzare l’attacco bianconero. L’unico nome nella lista dell’allenatore è Alvaro. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid è il prescelto perché oltre a conoscere l’ambiente (sarebbe il suo secondo ritorno), puònel tridente e essere un’ottima alternativa ai titolari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, #Allegri vota #Morata per l'attacco. Se dovesse partire #DeLigt, piacciono Pau Torres… - forumJuventus : Ultime di mercato da Di Marzio: ???? La Juve per De Ligt non si muove dalla richiesta di 100 milioni, se dovesse pa… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juve, #Allegri vuole #Morata Si prepara l'offerta per l'Atletico Madrid #SkySport #SkyCalciomercato - Paolo_Bargiggia : Morata, La Gazzetta: “La Juve tenta l’assalto all’Atletico” - CalcioNews24 : La #Juve continua a lavorare per #Morata ?? -