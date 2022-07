Juve, il guardalinee Maggiani nuovo Club referee manager (Di domenica 24 luglio 2022) nuovo ingresso nello staff della Juve: l’ex guardalinee Luca Maggiani è il nuovo Club referee manager dei bianconeri Luca Maggiani è il nuovo Club referee manager dei bianconeri. Si tratta di una figura specializzata nei rapporti tra mondo arbitrale e squadra, appena uscito dal corso promosso in tal senso dalla Figc. L’ex guardalinee era stato protagonista nel 2012 di un Catania-Juventus, quando annullò per fuorigioco una rete assolutamente regolare, fatto che mandò su tutte le furie il presidente Pulvirenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022)ingresso nello staff della: l’exLucaè ildei bianconeri Lucaè ildei bianconeri. Si tratta di una figura specializzata nei rapporti tra mondo arbitrale e squadra, appena uscito dal corso promosso in tal senso dalla Figc. L’exera stato protagonista nel 2012 di un Catania-ntus, quando annullò per fuorigioco una rete assolutamente regolare, fatto che mandò su tutte le furie il presidente Pulvirenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

