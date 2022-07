Jessica Morlacchi, la notizia che nessuno voleva leggere: "Ho sofferto di...", fan in lacrime (Di domenica 24 luglio 2022) Jessica Morlacchi è uno dei cosiddetti "affetti stabili" di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai 1. Sebbene sia una delle opinioniste del programma, una volta ha deciso di parlare in qualità di intervistata, rivelando nel dettaglio quello che è stato il periodo più buio della sua vita. Jessica Morlacchi è diventata famosissima quando era appena una ragazzina. Tutti ricorderanno il celebre gruppo dei Gazosa, che hanno spopolato con brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni. Forse la più celebre tra tutte è www.mipiacitu, ma tutto quel successo, in un'età così tenera come quella adolescenziale, non ha giovato alla bellissima cantante romana. Infatti, è stata stesso lei ad ammettere, ai microfoni di Serena Bortone, di aver vissuto un periodo molto brutto della sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 24 luglio 2022)è uno dei cosiddetti "affetti stabili" di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai 1. Sebbene sia una delle opinioniste del programma, una volta ha deciso di parlare in qualità di intervistata, rivelando nel dettaglio quello che è stato il periodo più buio della sua vita.è diventata famosissima quando era appena una ragazzina. Tutti ricorderanno il celebre gruppo dei Gazosa, che hanno spopolato con brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni. Forse la più celebre tra tutte è www.mipiacitu, ma tutto quel successo, in un'età così tenera come quella adolescenziale, non ha giovato alla bellissima cantante romana. Infatti, è stata stesso lei ad ammettere, ai microfoni di Serena Bortone, di aver vissuto un periodo molto brutto della sua ...

