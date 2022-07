Italia-Turchia volley femminile, Finale Europei U17: orario 24 luglio, programma, tv, streaming (Di domenica 24 luglio 2022) L’Italia affronterà la Turchia nella Finale degli Europei Under 17 di volley femminile. Le azzurre se la dovranno vedere con la compagine anatolica sul campo di Hradec Kralove. (Repubblica Ceca) nell’atto conclusivo che mette in palio la medaglia d’oro e il titolo continentale. La nostra Nazionale, capace di travolgere la Germania in semiFinale, ha tutte le carte in regola per fronteggiare a viso aperto le avversarie, che ieri hanno battuto la Serbia al tie-break. Va ricordato che l’Italia ha perso contro la Turchia nella fase a gironi, ma questa volta si riparte da zero e si spera che il risultato possa essere differente. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Turchia U17 DI volley ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) L’affronterà lanelladegliUnder 17 di. Le azzurre se la dovranno vedere con la compagine anatolica sul campo di Hradec Kralove. (Repubblica Ceca) nell’atto conclusivo che mette in palio la medaglia d’oro e il titolo continentale. La nostra Nazionale, capace di travolgere la Germania in semi, ha tutte le carte in regola per fronteggiare a viso aperto le avversarie, che ieri hanno battuto la Serbia al tie-break. Va ricordato che l’ha perso contro lanella fase a gironi, ma questa volta si riparte da zero e si spera che il risultato possa essere differente. LA DIRETTA LIVE DIU17 DI...

