Italia tra i protagonisti del Museo della Bibbia (Di domenica 24 luglio 2022) Italia in prima fila tra i Paesi del mondo che organizzeranno delle iniziative a sostegno del Museo della Bibbia. Il Museo della Bibbia (MOBT) ha sede a Washington DC, proprio di fronte al Campidoglio degli Stati Uniti, e viene considerato il più grande polo museale al mondo custode delle Sacre Scritture. All’interno dei suoi oltre 40.000 mq di superficie, distribuiti su otto piani, sono esposti reperti di immenso ed inestimabile valore storico. Alcune iniziative verranno presentate alla stampa il prossimo martedì 26 luglio presso la “Sala Zuccari” del Senato della Repubblica, nel corso del Convegno “Alla scoperta del Libro dei Libri. Il Museo della Bibbia”. Aprirà i lavori il Cardinale Angelo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 luglio 2022)in prima fila tra i Paesi del mondo che organizzeranno delle iniziative a sostegno del. Il(MOBT) ha sede a Washington DC, proprio di fronte al Campidoglio degli Stati Uniti, e viene considerato il più grande polo museale al mondo custode delle Sacre Scritture. All’interno dei suoi oltre 40.000 mq di superficie, distribuiti su otto piani, sono esposti reperti di immenso ed inestimabile valore storico. Alcune iniziative verranno presentate alla stampa il prossimo martedì 26 luglio presso la “Sala Zuccari” del SenatoRepubblica, nel corso del Convegno “Alla scoperta del Libro dei Libri. Il”. Aprirà i lavori il Cardinale Angelo ...

MiC_Italia : Se hai tra i 18 e i 25 anni entri nei #museitaliani al costo di 2€, e se hai meno di 18 anni l'ingresso è gratuito… - CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - N_DeGirolamo : Leggo l’apertura di @repubblica in compagnia di un caffè. Una sola riflessione: la storia si impara, non si legge s… - CarmenTessari : RT @PBerizzi: Giorgia Meloni e il passato che non passa: l'ombra nera mai fugata da FdI. Tra ex terroristi, naziskin e la 'lobby'. Ecco chi… - kitsvneki : tra la vita nell'italia della meloni e la morte preferisco la seconda opzione -