Italia-Stati Uniti oggi, World League pallanuoto: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 24 luglio 2022) La Nazionale Italiana di pallanuoto maschile proseguirà nel cammino nella Super Final di World League, in programma fino al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: oggi, domenica 24 luglio, terminerà la prima fase a gironi ed il Settebello di Alessandro Campagna, inserito nel Girone B, sfiderà gli Stati Uniti alle ore 14.00. La partita Italia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play, con collegamento a partire dalle ore 13.50. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della partita Italia-Stati ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) La Nazionalena dimaschile proseguirà nel cammino nella Super Final di, infino al 27 luglio a Strasburgo, in Francia:, domenica 24 luglio, terminerà la prima fase a gironi ed il Settebello di Alessandro Campagna, inserito nel Girone B, sfiderà glialle ore 14.00. La partitasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in direttasu Rai Play, con collegamento a partire dalle ore 13.50. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della partita...

