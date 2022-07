Italia-Polonia oggi, Finale terzo posto Nations League volley: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 24 luglio 2022) oggi domenica 24 luglio (ore 18.00) si gioca Italia-Polonia, Finale per il terzo posto della Nations League 2022 di atletica leggera. Alla Unipol Arena di Bologna va in scena il match che mette in palio l’ultimo gradino del podio per quanto riguarda questa prestigiosa competizione internazionale, a un mese dall’inizio dai Mondiali. I Campioni d’Europa sono stati sconfitti dalla Francia per 3-0 in semiFinale, mentre i Campioni del Mondo hanno perso contro gli USA con il massimo scarto. L’Italia si affida agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, al regista Simone Giannelli, agli opposti Yuri Romanò e Ivan Zaytsev, ai centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi. La Polonia sarà trascinata ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)domenica 24 luglio (ore 18.00) si giocaper ildella2022 di atletica leggera. Alla Unipol Arena di Bologna va in scena il match che mette in palio l’ultimo gradino del podio per quanto riguarda questa prestigiosa competizione internazionale, a un mese dall’inizio dai Mondiali. I Campioni d’Europa sono stati sconfitti dalla Francia per 3-0 in semi, mentre i Campioni del Mondo hanno perso contro gli USA con il massimo scarto. L’si affida agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, al regista Simone Giannelli, agli opposti Yuri Romanò e Ivan Zaytsev, ai centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi. Lasarà trascinata ...

