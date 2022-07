Italia-Canada oggi, rugby femminile: orario, programma, tv, streaming, formazioni (Di domenica 24 luglio 2022) Si disputa questa sera, con fischio d’inizio alle 00.00 Italiane, il test match tra Canada e Italia femminile, primo impegno in preparazione alla Coppa del Mondo di rugby che si svolgerà in ottobre in Nuova Zelanda. Sfida d’alto livello contro una delle migliori formazioni al mondo, mentre Andrea Di Giandomenico ha iniziato da poco la lunga preparazione in vista dell’impegno iridato. Italia e Canada si affrontano per la seconda volta nella loro storia: l’unico precedente risale alla prima edizione della Coppa del Mondo disputata nel 1991 in Galles: ad avere la meglio allora furono le americane che a Cardiff (12 aprile) superarono 6-0 le Azzurre di Andrea Fabbri. Calcio d’inizio a Langford alle ore 00.00 Italiane di domenica ma al ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Si disputa questa sera, con fischio d’inizio alle 00.00ne, il test match tra, primo impegno in preparazione alla Coppa del Mondo diche si svolgerà in ottobre in Nuova Zelanda. Sfida d’alto livello contro una delle migliorial mondo, mentre Andrea Di Giandomenico ha iniziato da poco la lunga preparazione in vista dell’impegno iridato.si affrontano per la seconda volta nella loro storia: l’unico precedente risale alla prima edizione della Coppa del Mondo disputata nel 1991 in Galles: ad avere la meglio allora furono le americane che a Cardiff (12 aprile) superarono 6-0 le Azzurre di Andrea Fabbri. Calcio d’inizio a Langford alle ore 00.00ne di domenica ma al ...

