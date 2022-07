Isola d'Elba, ritrovate carcasse di squali e razze sui fondali: "Un avvertimento ai sub" (Di domenica 24 luglio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Isola d'Elba, trovati sui fondali carcasse di squali e razze: 'Un avvertimento ai sub' - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 luglio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandiscid', trovati suidi: 'Unai sub' - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow le ...

borghi_claudio : @PoliticaPerJedi Te lo spiego io. Perché in Italia ci sono 8000 comuni e continuare a martellare sempre su uno che… - borghi_claudio : @Nicola1K79 @PoliticaPerJedi Ma come quale sarebbe il nesso? Sono un comune marittimo di fronte all'isola d'Elba e… - AAlmohandis : SPESSARTINE Rosina Vein S.Piero in Campo-Isola d'Elba-Tuscany Italy 1.91 mm Photo Matteo Chinellato collection Dome… - alycecappellaio : RT @IlBarone_Siculo: L’isola d’Elba arrivato in home. ?? - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Isola d’Elba, la denuncia di Legambiente: “Squali morti nei fondali, sono un avvertimento ai sub” -