Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi gela Mercedesz Henger: “Meglio Soleil” (Di domenica 24 luglio 2022) Intervistato a diverse settimane ormai dalla fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi ha spiegato di aver sentito e visto Mercedesz Henger, ma al contempo ha lasciato intendere che per lui la famosa scintilla non è scoccata. E a questo punto, chissà se mai scoccherà. Anche perché l’ideale di donna del fratello di Guendalina Tavassi è un altro e corrisponde a Soleil Sorge. Isola dei Famosi, Edoardo e Mercedesz si stanno frequentando in gran segreto? Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger avrebbero deciso di non ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 luglio 2022) Intervistato a diverse settimane ormai dalla fine dell’esperienza all’dei2022,ha spiegato di aver sentito e visto, ma al contempo ha lasciato intendere che per lui la famosa scintilla non è scoccata. E a questo punto, chissà se mai scoccherà. Anche perché l’ideale di donna del fratello di Guendalinaè un altro e corrisponde aSorge.deisi stanno frequentando in gran segreto?avrebbero deciso di non ...

