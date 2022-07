Intervista col vampiro: il trailer della nuova serie tratta dai romanzi di Anne Rice (Di domenica 24 luglio 2022) Il romanzo Intervista col vampiro tornerà sugli schermi televisivi e il trailer della serie in arrivo su AMC regala molte scene inedite. Intervista col vampiro, il romanzo scritto da Anne Rice, è diventato una serie tv e il trailer regala le prime scene del progetto. Nel video si assiste all'incontro tra Lestat e Louis che, dopo aver conosciuto il vampiro, si ritrova in difficoltà nel gestire la sua nuova natura e ha grandi dilemmi morali. Nel filmato spazio anche a momenti sanguinosi e violenti. I protagonisti della serie Interview with the Vampire saranno Sam Reid, Jacob Anderson e Bailey Bass nei ruoli di Lestat, Louis e Claudia. Il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Il romanzocoltornerà sugli schermi televisivi e ilin arrivo su AMC regala molte scene inedite.col, il romanzo scritto da, è diventato unatv e ilregala le prime scene del progetto. Nel video si assiste all'incontro tra Lestat e Louis che, dopo aver conosciuto il, si ritrova in difficoltà nel gestire la suanatura e ha grandi dilemmi morali. Nel filmato spazio anche a momenti sanguinosi e violenti. I protagonistiInterview with the Vampire saranno Sam Reid, Jacob Anderson e Bailey Bass nei ruoli di Lestat, Louis e Claudia. Il ...

