Inter: offerto Medina in difesa, ma l'obiettivo rimane Milenkovic (Di domenica 24 luglio 2022) Inter: il Lens offre Medina ai nerazzurri, ma per la difesa l'obiettivo principale rimane il fiorentino Milenkovic Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell'amichevole di ieri sera tra Lens e Inter, i francesi hanno offerto all'Inter il difensore argentino Facundo Medina. I dirigenti nerazzurri però sarebbero sempre orientati su un giocatore di piede destro e il preferito sarebbe sempre Nikola Milenkovic della Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

