infoitsport : Lamouchi: «Lukaku motivato a fare bene. Inter impressiona per una cosa» - internewsit : Lamouchi: «Lukaku motivato a fare bene. Inter impressiona per una cosa» - - FcInterNewsit : Lamouchi promuove il mercato dell'Inter: 'Impressionato dal modo di lavorare di Marotta e Inzaghi' -

Calciomercato.com

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabri, ex calciatore tra le tante died Olimpique Marsiglia: Mertens in uscita dal Napoli: potrebbe essere un calciatore da Marsiglia "Credo di sì, ma il suo futuro dipenderà dalla volontà ...A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabri, ex calciatore tra le tante died Olimpique Marsiglia. Mertens in uscita dal Napoli: potrebbe essere un calciatore da Marsiglia 'Credo di sì, ma il suo futuro dipenderà dalla volontà ... Inter, Lamouchi: 'Lukaku ha ritrovato la motivazione ma sono impressionato da...' Intervistato da 1 Station Radio, l'ex centrocampista dell'Inter, Sabri Lamouchi, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno di Lukaku in nerazzurro. "Era determinato a tornare e ovviamente a ...Le parole dell'ex calciatore: "Lukaku Quando il calciatore è determinato a tornare, ovviamente è motivato e tenterà di fare molto bene" ...