Inter, accordo con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Lukaku (Di domenica 24 luglio 2022) Inter e Chelsea hanno trovato l'accordo per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku anche per la prossima stagione Inter e Chelsea al lavoro per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci sarebbe già l'accordo. Il Chelsea, nonostante lo sforzo economico fatto per l'acquisto, è disponibile a prolungare il prestito, visto il costo oneroso dello stipendio del belga.

