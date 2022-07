INSTAGRAM – Spunta la frase di Ghoulam sotto il post di saluti a Mertens (Di domenica 24 luglio 2022) La SSC Napoli sul proprio profilo ufficiale di INSTAGRAM ha pubblicato la rituale foto per salutare e ringraziare Dries Mertens Tra i tantissimi commenti Spunta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 24 luglio 2022) La SSC Napoli sul proprio profilo ufficiale diha pubblicato la rituale foto per salutare e ringraziare DriesTra i tantissimi commenti… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlitaliaMuori : Ogni tanto, fra facebook, Twitter, Instagram, Tinder, etc spunta fuori la foto di qualche ragazza che ostenta le pr… - reecesdimple : ragaa, ma perché nella bio di Instagram non possono essere aggiunti i simboli di spunta? (? o ??) - SherlockOlmo : @michelaeffe Concordo. E il padre che l’ha fatta tornare da Milano rovinandole la carriera! ?? Guarda, le persone d… - jarryscotto : @pollastraz devi fare l'accesso da instagram web, andare su modifica profilo e poi c'è una spunta in basso che dice… - Succhiandiamo : RT @darioloc81: Minchia Zuckerberg, una cazzo di spunta per capire se su instagram una persona ci segue. Non ti stiamo chiedendo la pace ne… -