Insigne e Bernardeschi, gol e assist: a Toronto lo show degli italiani d'esportazione (Di domenica 24 luglio 2022) Non fanno ridere come Totò e Peppino, ma di certo la strana coppia di italiani in Canada farà comunque divertire. L'esordio di Insigne e Bernardeschi con il Toronto non poteva essere dei migliori: gol e assist al debutto in Mls. I due hanno propiziato tutte le reti con cui la franchigia canadese ha superato per 4-0 il Charlotte nella Major League Soccer nordamericana. L'ex capitano del Napoli ha giocato titolare e servito uno splendido assist per il gol del poker. Ma ha lasciato il segno anche l'ex juventino. Suo il corner che al 10? premia l'inserimento di Bradley (ex Roma e Chievo) che di testa ha firmato la rete del raddoppio. Sugli spalti tanti applausi per i due giocatori italiani, in particolare per Insigne che ha già esportato in Canada il suo ...

