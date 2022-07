infoitinterno : Incidente di Porto Ercole, recuperato il corpo dell'uomo morto nello scontro - qn_lanazione : Incidente di Porto Ercole, ultime notizie. Lo scontro, la vittima, la dinamica - bizcommunityit : L'incidente di Porto Ercole. La collisione, le urla, la morte: incubo in mare - news_bologna : Incidente fra barche a Porto Ercole. Un morto e un disperso - qn_lanazione : Le testimonianze dei soccorritori -

Secondo le ipotesi lo yacht con a bordo 4 danesi, forse navigando con il pilota automatico, sarebbe finito a forte velocità contro la barca a ...L'Sulle dinamiche dell', si legge in una nota della Guardia costiera, 'sono in corso le indagini dei militari dell'Ufficio circondariale marittimo diSanto Stefano. Da una ...L’uomo era un noto antiquario di via Margutta, lei, moglie di Fernando Manzo, al timone al momento dello schianto, era insegnante e giudice federale di ginnastica artistica: aveva dedicato un libro al ...Scontro tra barche all'Argentario. Due imbarcazioni di grandi dimensioni, una a motore e una barca a vela, entrambe sui venti metri, si sono violentemente scontrate questo pomeriggio in ...