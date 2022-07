Incendio nell'azienda cartaria, a fuoco tonnellate di bobine: le fiamme vicino al casello dell'autostrada (Di domenica 24 luglio 2022) Tonnellate di carta da macero sono bruciate in un Incendio scoppiato intorno alle 22:30 nel piazzale esterno della Ds Smith, azienda cartaria di Porcari ( Lucca ) che si trova nei pressi dell'uscita ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022) Tonate di carta da macero sono bruciate in unscoppiato intorno alle 22:30 nel piazzale esternoa Ds Smith,di Porcari ( Lucca ) che si trova nei pressi'uscita ...

poliziadistato : “Questa tragica scomparsa addolora tutta la Polizia di Stato, Elena sarà sempre un esempio per tutti'così il… - Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - MarcoIachetta : RT @poliziadistato: “Questa tragica scomparsa addolora tutta la Polizia di Stato, Elena sarà sempre un esempio per tutti'così il #capodella… - Patrizi22063317 : @MariaRo85819362 Povere bestiole 5000 morte nell'incendio di Bibione in quello del Carso un eccidio. - LeonebonCettina : RT @Gianl1974: A Odessa si registrano 10 esplosioni. Parte dei missili è stata abbattuta dalla difesa aerea. Nel porto - un incendio dopo g… -