Incendio in Maremma, evacuato il paese di Cinigiano. La sindaca: «Situazione molto critica» (Di domenica 24 luglio 2022) L'intero paese di Cinigiano, in Maremma, è stato evacuato in seguito a un Incendio. Alcune persone hanno deciso autonomamente di andarsene, altre l'hanno fatto dietro consiglio delle autorità, che continuano a monitorare la Situazione. Il paese alle pendici del Monte Amiata è circondato dalle fiamme che hanno già bruciato gran parte della vegetazione e del bosco circostanti. L'Incendio sarebbe partito dalla zona di Granaione, nel vicino comune di Campagnatico, e minaccia di espandersi ancora. Romina Sani, sindaco di Cinigiano, ha fatto sapere che sarebbero in pericolo anche i cittadini di Castiglioncello Bandini. Sul posto sono intervenuti e continuano a operare quattro Canadair ed elicotteri della Regione. In arrivo anche dieci ...

