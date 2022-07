Incendio in California, 4mila ettari bruciati e 6mila evacuati (Di domenica 24 luglio 2022) E' allarme incendi in California. L'Oak Fire, il piu' grosso rogo nello Stato nel 2022, continua ad espandersi anche grazie a siccita' e alte temperature. Cresciuto rapidamente, fin qui ha bruciato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) E' allarme incendi in. L'Oak Fire, il piu' grosso rogo nello Stato nel 2022, continua ad espandersi anche grazie a siccita' e alte temperature. Cresciuto rapidamente, fin qui ha bruciato ...

