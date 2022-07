Incendio devastante in California | 6mila persone evacuate | è il più grande della stagione Oltre 400 pompieri al lavoro da due giorni – Il video

(Di domenica 24 luglio 2022) È il piùdell’estatena, almeno per il momento. Più disono fuggite dalle loro case per evitare le fiamme che da venerdì sera stanno bruciando alle pendiciSierra Nevada, a ovest del parco nazionale di Yosemite. Quello che i media americani chiamano «Oak fire» è unboschivo scoppiato vicino alla cittadina di Midpines. Come raccontato dal Los Angeles Times, prima di sabato sera aveva già bruciato migliaia di ettari di vegetazione. Distruggendo almeno 10 edifici, è arrivato a quasi 5mila ettari di espansione. «Senza un’azione urgente, gli incendi potrebbero eliminare innumerevoli sequoie giganti», ha affermato il capo del servizio forestale Randy Moore. L’“Oak” è solo l’ultimo di una serie ...

RAVENNA - A dieci anni di distanza daldel 2012 che portò via 65 ettari della pineta tra Lido di Dante e Lido di Classe, le fiamme tornano a farsi vedere. Tra la tarda serata di sabato 23 luglio e la prima mattinata di ...Proprio pochi giorni fa, il 19 luglio, cadeva il decennale delche coinvolse circa 65 ettari della stessa Ramazzotti distruggendone completamente 50 (una superficie molto maggiore ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Oltre 900 ettari di terreno in fumo. Il disegno di Letizia per i volontari dell’antincendio boschivo che in questi giorni hanno lavorato giorno e notte ...