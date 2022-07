Incendi, evacuato un intero paese in Toscana: “Situazione molto critica”. E il caldo non dà tregua: “Continuerà così nei prossimi giorni” (Di domenica 24 luglio 2022) “La Situazione non è destinata a cambiare per i prossimi giorni”. Arriva dai meteorologi la conferma che l’ondata di caldo che sta assediando l’Italia Continuerà ad insistere su quasi tutto il territorio anche per i prossimi giorni. Temperature estreme, il ministero della Salute ha diramato l’allerta massima, il bollino rosso, per 19 città. Resta alta anche l’emergenza Incendi: un maxi rogo è divampato in Maremma dove è stato evacuato l’intero paese di Cinigiano, poco più di 2.400 abitanti alle pendici del monte Amiata. “La Situazione è molto critica. Tutto il paese è stato evacuato. Chi autonomamente ha deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “Lanon è destinata a cambiare per i”. Arriva dai meteorologi la conferma che l’ondata diche sta assediando l’Italiaad insistere su quasi tutto il territorio anche per i. Temperature estreme, il ministero della Salute ha diramato l’allerta massima, il bollino rosso, per 19 città. Resta alta anche l’emergenza: un maxi rogo è divampato in Maremma dove è statol’di Cinigiano, poco più di 2.400 abitanti alle pendici del monte Amiata. “La. Tutto ilè stato. Chi autonomamente ha deciso di ...

rep_roma : Incendi, fiamme a Bagnoregio: evacuato anche un maneggio, cavalli in salvo [aggiornamento delle 16:57] - Ainitis_exAinou : RT @FDePalo: #INCENDI IN #GRECIA Inferno a #Penteli, #evacuato l’#Ospedale Pediatrico - FDePalo : #INCENDI IN #GRECIA Inferno a #Penteli, #evacuato l’#Ospedale Pediatrico - OrlandoStier68 : #incendi Incendi, evacuato il casello Lisert… - yomolca : Inferno in #Spagna: ecco come appaiono oggi le foreste, avvolte dai più grandi incendi della storia del Paese. Deci… -