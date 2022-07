Incendi: 20 evacuati ospiti delle strutture della Protezione civile? (Di domenica 24 luglio 2022) Sono una ventina le persone che hanno fatto ricorso alle strutture allestite dalla Protezione civile regionale a seguito delle evacuazioni precauzionali disposte ieri sera per l’emergenza Incendi nelle frazioni di Gabria e San Michele del Carso. Poco fa è stata emessa l’ordinanza che prevede il rientro a casa delle popolazioni delle due frazioni di Savogna d’Isonzo. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile. Per far fronte all’emergenza erano state attivati 300 posti di ricovero totali, 200 a Savogna – 50 alla scuola primaria di via I Maggio e 150 nella palestra – e 100 al Palazimolo di via San Michele 8 a Gradisca – con dotazione di brandine, acqua e presidi di vigilanza in tutte e tre le ... Leggi su udine20 (Di domenica 24 luglio 2022) Sono una ventina le persone che hanno fatto ricorso alleallestite dallaregionale a seguitoevacuazioni precauzionali disposte ieri sera per l’emergenzanelle frazioni di Gabria e San Michele del Carso. Poco fa è stata emessa l’ordinanza che prevede il rientro a casapopolazionidue frazioni di Savogna d’Isonzo. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla. Per far fronte all’emergenza erano state attivati 300 posti di ricovero totali, 200 a Savogna – 50 alla scuola primaria di via I Maggio e 150 nella palestra – e 100 al Palazimolo di via San Michele 8 a Gradisca – con dotazione di brandine, acqua e presidi di vigilanza in tutte e tre le ...

