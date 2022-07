In Sicilia Chinnici vince le primarie del campo progressista (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - L'europarlamentare del Pd Caterina Chinnici è la candidata presidente della Regione Siciliana. Sessantasette anni, giudice con la passione per la politica, ha vinto le primarie del campo progressista con il 44,77% e 14.552 dei 32.505 voti espressi. L'esponente del M5s Barbara Floridia, ha ottenuto 10.317 voti, il 31,74%; il deputato regionale Claudio Fava 7.547 preferenze, il 23,22%. Una sfida nella sfida quella consumatasi nell'Isola, poiché al di là dello Stretto lo stesso campo politico è diventato terreno di battaglia e di quasi irriducibie distanza tra Pd e M5s. è Giuseppe Conte a porre immediatamente il tema parlando di "sforzo che ora merita subito chiarezza, perché in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso. Prima di ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - L'europarlamentare del Pd Caterinaè la candidata presidente della Regionena. Sessantasette anni, giudice con la passione per la politica, ha vinto ledelcon il 44,77% e 14.552 dei 32.505 voti espressi. L'esponente del M5s Barbara Floridia, ha ottenuto 10.317 voti, il 31,74%; il deputato regionale Claudio Fava 7.547 preferenze, il 23,22%. Una sfida nella sfida quella consumatasi nell'Isola, poiché al di là dello Stretto lo stessopolitico è diventato terreno di battaglia e di quasi irriducibie distanza tra Pd e M5s. è Giuseppe Conte a porre immediatamente il tema parlando di "sforzo che ora merita subito chiarezza, perché in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso. Prima di ...

