In Italia non sappiamo usare il verde pubblico per combattere il caldo (Di domenica 24 luglio 2022) Ci sono 330 milioni pronti, ma rischiano di non arrivare: non si trovano le superfici, mancano persino le piante. E il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti giace in bozza dal 2018 Leggi su wired (Di domenica 24 luglio 2022) Ci sono 330 milioni pronti, ma rischiano di non arrivare: non si trovano le superfici, mancano persino le piante. E il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti giace in bozza dal 2018

