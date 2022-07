Impresa di Musetti, batte Alcaraz e vince il torneo di Amburgo (Di domenica 24 luglio 2022) Per l’azzurro era la prima finale Atp in carriera, spagnolo sconfitto 2-1. Da lunedì sarà il numero 31 del ranking mondiale Leggi su lastampa (Di domenica 24 luglio 2022) Per l’azzurro era la prima finale Atp in carriera, spagnolo sconfitto 2-1. Da lunedì sarà il numero 31 del ranking mondiale

