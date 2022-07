Impresa di Massimo Stano, oro nella 35 km di marcia ai Mondiali di Eugene | VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) nella decima giornata di gare del Mondiale di atletica leggera 2022 di Eugene negli Stati Uniti Massimo Stano vince l’oro nella 35 chilometri di marcia. Un nuovo trionfo dopo l’oro sui 20 chilometri a Tokyo. Un oro che all’Italia mancava ai Mondiali da quasi vent’anni. L’azzurro, campione olimpico della 20 km, si è imposto con il tempo di 2h23.14 davanti al giapponese Kawano. Stano ORO OLIMPICO E MONDIALE! A meno di 1 anno dalla 20km di Sapporo, Massimo Stano stravince la 35km di #Eugene2022, confermando il trionfo olimpico col titolo mondiale. A 20m dal traguardo, con Kawano a meno di 10, va a prendersi il tricolore. Finalmente l’oro. pic.twitter.com/VB04NULKBc — Gabriele Marconi – Ordo Naturalis ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022)decima giornata di gare del Mondiale di atletica leggera 2022 dinegli Stati Unitivince l’oro35 chilometri di. Un nuovo trionfo dopo l’oro sui 20 chilometri a Tokyo. Un oro che all’Italia mancava aida quasi vent’anni. L’azzurro, campione olimpico della 20 km, si è imposto con il tempo di 2h23.14 davanti al giapponese Kawano.ORO OLIMPICO E MONDIALE! A meno di 1 anno dalla 20km di Sapporo,stravince la 35km di #2022, confermando il trionfo olimpico col titolo mondiale. A 20m dal traguardo, con Kawano a meno di 10, va a prendersi il tricolore. Finalmente l’oro. pic.twitter.com/VB04NULKBc — Gabriele Marconi – Ordo Naturalis ...

LaviniaFerrone : RT @atleticaitalia: ?????? ?????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? Ancora un’impresa per il campione olimpico Massimo Stano, oro mondiale della 35 km d… - massisironi : RT @atleticaitalia: ?????? ?????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? Ancora un’impresa per il campione olimpico Massimo Stano, oro mondiale della 35 km d… - Cate_gorica : RT @atleticaitalia: ?????? ?????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? Ancora un’impresa per il campione olimpico Massimo Stano, oro mondiale della 35 km d… - neXtquotidiano : Impresa di Massimo #Stano, oro nella 35 km di marcia ai Mondiali di #Eugene | VIDEO - MMoretti24 : RT @atleticaitalia: ?????? ?????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? Ancora un’impresa per il campione olimpico Massimo Stano, oro mondiale della 35 km d… -