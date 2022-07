Ilary Blasi splendida nelle foto al mare | dietro c’è uno “smacco” a Totti?

(Di domenica 24 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in bikini sulle spiagge di Sabaudia, i video sui social sorprendono i fan:c’è “un torto” a Francesco? La conduttrice è tornata da poco da un lungo viaggio in Tanzania e subito si è rifugiata nellacasa a Sabaudia con i suoi figli:ha intenzione di non tornare

zazoomblog : Ilary Blasi a Sabaudia non sembra più lei: la preoccupazione dei fan – FOTO - #Ilary #Blasi #Sabaudia #sembra - infoitcultura : Noemi Bocchi, la bionda del mistero che ha preso il posto di Ilary Blasi nel cuore di Francesco Totti - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi c’è il ritorno di fiamma: l’indiscrezione bomba poco fa - #Francesco #Totti #Ilary… - hopeangel365 : Ilary fa il salto di qualità: la sorpresina che non ti aspetti #tottiblasi #francescototti #tottieilary #roma… - ParliamoDiNews : Ilary Blasi, addio a Totti e anche a Roma, pronta a trasferirsi a Milano? #Gossipitaliano #gossipUSA #BenAffleck… -

e Francesco Totti si separano e la Lenor cambia lo slogan pubblicitario: la conduttrice de L'Isola dei famosi è la testimonial della linea di ammorbidenti. La ditta, dopo che l'ex capitano ...Ascolta questo articolo Dopo aver messo ufficialmente la parola fine al suo matrimonio con Francesco Totti, perè arrivato il momento di grandi cambiamenti. Sono stati circa 20 anni di amore intenso, difficili da dimenticare, ma per la show girl è fondamentale ora voltare pagina. La bufera mediatica ...Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare di Ilary Blasi e della sua separazione. Ma qual è stata la reazione di mamma DanielaA Tirana, per la Conference League, a maggio, Noemi c’era. In Egitto, dove Totti è volato pochi giorni dopo, pure. E giorni fa, in piena notte – assicura Chi -, il Capitano si è fatto accompagnare in ...