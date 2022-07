Ilary Blasi sbarca in bikini a Sabaudia | Totti che ti perdi | tutti a bocca aperta | Foto

(Di domenica 24 luglio 2022) Gioco, partita, incontro.vince la partita con Francescosemplicemente scendendo in campo, pardon, in spiaggia. La coppia scoppiata più chiacchierata delle ultime settimane, quella composta dalla conduttrice Mediaset e l'ex capitano della Roma, aveva scatenato anche una scommessa: chi dei due ex coniugi avrebbe messo piede per primo nell'amata, storico buen retiro estivo della loro famiglia? Di ritorno dalla Tanzania, dov'era scappata con i tre figli e la sorella mentreera rimasto a Roma, tra qualche impegno professionale e le questioni da risolvere con gli avvocati, la padrona di casa dell'Isola dei famosi si è subito precipitata sul litorale laziale, bruciando sul tempo il Pupone. E lasciando di stucco i bagnanti, i curiosi e i suoi follower su ...

Stessa spiaggia, stesso mare per, che anche dopo la separazione da Francesco Totti non ha rinunciato alle vacanze nella sua Sabaudia . Sul litorale pontino l'attesa si era fatta frenetica e le scommesse su quale dei due ...e Francesco Totti si separano e la Lenor cambia lo slogan pubblicitario: la conduttrice de L'Isola dei famosi è la testimonial della linea di ammorbidenti. La ditta, dopo che l'ex capitano ...Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare di Ilary Blasi e della sua separazione. Ma qual è stata la reazione di mamma DanielaA Tirana, per la Conference League, a maggio, Noemi c’era. In Egitto, dove Totti è volato pochi giorni dopo, pure. E giorni fa, in piena notte – assicura Chi -, il Capitano si è fatto accompagnare in ...