Ilaria Cucchi, nuovo affronto alla memoria del fratello: onorificenza per un condannato | Il duro sfogo (Di domenica 24 luglio 2022) La dura reazione sui social di Ilaria Cucchi per la premiazione di un condannato coinvolto nella morte del fratello Stefano. Capiamone di più insieme. Con grande veemenza Ilaria Cucchi si scaglia su Facebook contro il Presidente del Coni Giovanni Malagò, reo a suo avviso di aver permesso la premiazione di Roberto Mandolini, alla presenza dei familiari di Nelson Mandela. Roberto Mandolini all’epoca dei fatti era il comandante della stazione Appia, dove fu portato Stefano Cucchi dopo essere stato fermato. Qualche giorno fa la corte di appello di Roma ha condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini e il carabiniere Francesco Tedesco a 2 anni e 4 mesi, nell’ambito del processo di appello bis sul ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 luglio 2022) La dura reazione sui social diper la premiazione di uncoinvolto nella morte delStefano. Capiamone di più insieme. Con grande veemenzasi scaglia su Facebook contro il Presidente del Coni Giovanni Malagò, reo a suo avviso di aver permesso la premiazione di Roberto Mandolini,presenza dei familiari di Nelson Mandela. Roberto Mandolini all’epoca dei fatti era il comandante della stazione Appia, dove fu portato Stefanodopo essere stato fermato. Qualche giorno fa la corte di appello di Roma haa tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini e il carabiniere Francesco Tedesco a 2 anni e 4 mesi, nell’ambito del processo di appello bis sul ...

