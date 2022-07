Il Regno Unito torna a boccheggiare, tre incendi vicino Londra (Di domenica 24 luglio 2022) Il Regno Unito torna a boccheggiare. A pochi giorni dal record di temperature, 40,3°C, registrato martedì a Coningsby, un villaggio nel nord - est dell'Inghilterra, oggi i vigili del fuoco britannici ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Il. A pochi giorni dal record di temperature, 40,3°C, registrato martedì a Coningsby, un villaggio nel nord - est dell'Inghilterra, oggi i vigili del fuoco britannici ...

NicolaPorro : Erano partiti dal Regno Unito per aiutare i bambini ucraini rifugiati in Polonia. Poi la tremenda scoperta... ?? - WRicciardi : facendo dilagare il virus incontrollato il Regno Unito ha registrato un terrificante record di 80.000 persone non p… - Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - natalinatweet : RT @ItalianoRt: ???????????? Boris Johnson con una granata: il primo ministro ad interim del Regno Unito visita la base di addestramento militare… - soteros1 : RT @RobbyDreamer: Il 'vaiolo delle scimmie' circola solo nei Paesi in cui è stato distribuito il vaccino Pfizer Viene usato per portare av… -