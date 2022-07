Il Papa partito per il Canada, atteso a Edmonton alle 19.20 (Di domenica 24 luglio 2022) Ha avuto inizio questa mattina il 37esimo Viaggio Apostolico Internazionale di Papa Francesco che si reca in Canada. Lo comunica la sala stampa del Vaticano. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Santo Padre si è trasferito in auto all'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 9.16 - a bordo di un A330/ITA Airways - è partito alla volta di Edmonton, in Canada. Liarrivo all'aeroporto internazionale di Edmonton è previsto per le ore 11.20 (19.20 ora di Roma). Il viaggio del Pontefice ha come scopo principale quello di "incontrare le popolazioni indigene locali", come scritto in un telegramma al Presidente Mattarella, e anche di chiedere perdono per le azioni della Chiesa nel passato. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 luglio 2022) Ha avuto inizio questa mattina il 37esimo Viaggio Apostolico Internazionale diFrancesco che si reca in. Lo comunica la sala stampa del Vaticano. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, il Santo Padre si è trasferito in auto all'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino da dove,ore 9.16 - a bordo di un A330/ITA Airways - èalla volta di, in. Liarrivo all'aeroporto internazionale diè previsto per le ore 11.20 (19.20 ora di Roma). Il viaggio del Pontefice ha come scopo principale quello di "incontrare le popolazioni indigene locali", come scritto in un telegramma al Presidente Mattarella, e anche di chiedere perdono per le azioni della Chiesa nel passato.

