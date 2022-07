Il Papa è arrivato in Canada: in visita nel Paese per chiedere scusa ai popoli nativi (Di domenica 24 luglio 2022) Il Santo Padre ha detto ai giornalisti che si tratta di 'un viaggio penitenziale' per gli abusi commessi nelle scuole residenziali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 luglio 2022) Il Santo Padre ha detto ai giornalisti che si tratta di 'un viaggio penitenziale' per gli abusi commessi nelle scuole residenziali ...

PoliticaNewsNow : Papa Francesco arrivato in Canada: si scuserà con popoli indigeni per… - Giusepp90590900 : RT @goodsunshine99: Arrivato per il suo #melacantoshow questa sera col suo piccolo ometto, che starà lì a vedere il suo papà che raccoglie… - MediasetTgcom24 : Il Papa è arrivato in Canada: in visita nel Paese per chiedere scusa ai popoli nativi #marymaysimon #cattoliche… - goodsunshine99 : Arrivato per il suo #melacantoshow questa sera col suo piccolo ometto, che starà lì a vedere il suo papà che raccog… - DomenicoLeccese : #ègiustoinformare ?? PAPA FRANCESCO ARRIVATO IN CANADA ???? ??IL PAPA È PARTITO PER IL CANADA PELLEGRINO DI RICONCI… -