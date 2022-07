Il Napoli saluta ufficialmente Mertens e spunta di nuovo l' ipotesi Inter per Dries

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Napoli saluta Mertens dopo 9 anni: 'Grazie' ?? - NCN_it : VIDEO - Il Napoli saluta Mertens: “Grazie Dries!” #Mertens #Napoli #saluto #grazieDries - SeEarn : VIDEO - Il Napoli saluta Mertens: “Grazie Dries!” #Mertens #Napoli #saluto #grazieDries - infoitsport : “Grazie Dries”: ora è ufficiale, il Napoli saluta Mertens dopo nove anni. Ecco la comunicazione - sry4shagnurNAN : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Il Napoli saluta Mertens dopo 9 anni: 'Grazie' ?? -

Il belga è il miglior marcatore della storia del club azzurroDopo l'annuncio di De Laurentiis, ecco quello ufficiale delattraverso i propri social: Mertensil club azzurro dopo nove ...- Dopo il saluto delsui social per Mertens , arriva il commento di Ghoulam che dispiaciuto scrive 'Che peccato'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo l’annuncio di ieri del presidente Aurelio De Laurentiis, oggi il club su Twitter ha scritto “Grazie Dries”. Mertens va via a parametro zero dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo per un altro ...