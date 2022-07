Il Napoli lancia la campagna abbonamenti: prezzi e offerte per i tifosi azzurri (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiLa campagna abbonamenti per il Campionato di Serie A 2022-23 avrà inizio il 25 luglio 2022 alle ore 17.00. L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio. La validità delle fidelity card SSC Napoli scadute dopo il 1° marzo 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSC Napoli in scadenza al 31 dicembre 2022, godranno di una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2023. Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSC Napoli in scadenza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiLaper il Campionato di Serie A 2022-23 avrà inizio il 25 luglio 2022 alle ore 17.00. L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC“Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio. La validità delle fidelity card SSCscadute dopo il 1° marzo 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSCin scadenza al 31 dicembre 2022, godranno di una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2023. Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, con fidelity card SSCin scadenza ...

