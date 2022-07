Il Milan non molla la presa su De Ketelaere. Giorni caldi per il sì - Sport - Calcio - quotidiano.net

E_Silvestrin : #Botman ? #RenatoSanches ? #CDK ? Ho sempre detto che il mercato debba essere fatto di prime scelte. Il #Milan ha… - Glongari : La trattativa prosegue. Il #Milan mantiene inalterata la fiducia di poter arrivare ad un accordo contando sulla vol… - sportface2016 : #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi st… - kyerehismo : @SCrisicelli @tomasonidiego @ZachLowy Non hai mai visto una partita del Milan - MattiaMinasi : @ZachLowy Zaccaria vai a dormire e non pensare al Milan -

Milan News 24

... in cima alla lista dei desideri in questo caso c'è Japhet Tanganga del Tottenham con cui ilha già allacciato i contatti mava scartata l'ipotesi N'Dicka, per il quale però il Leverkusen ...dev'essere facile essere Charles De Ketelaere in questi tre - quattro giorni. Nella vita c'è di ... Illo tira verso l'Italia, il Bruges lo trattiene in Belgio e anzi, potendo scegliere lo ... Cruciani: «Il Milan non è indietro, ha tenuto tutti» Se il Milan non compra De Ketelaere in questo calciomercato, allora Maldini si cautela con una lista di otto nomi alternativi ...Il classe 2001 è rimasto in panchina nell'esordio di campionato del Bruges e a breve potrebbe arrivare l'accelerata definitiva ...