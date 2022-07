Il medico di Biden, 'le sue condizione sono migliorate' (Di domenica 24 luglio 2022) Le condizioni di Joe Biden "continuano a migliorare significativamente. Il suo maggiore sintomo ora è il mal di gola". Lo afferma il medico del presidente americano, Kevin O'Connor. "La rinorrea, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Le condizioni di Joe"continuano a migliorare significativamente. Il suo maggiore sintomo ora è il mal di gola". Lo afferma ildel presidente americano, Kevin O'Connor. "La rinorrea, la ...

