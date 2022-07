Il libro che spiega perché e come è possibile abolire il carcere (Di domenica 24 luglio 2022) AGI – Non è una provocazione, non è un'utopia, non è il sogno di un criminale incallito. ‘abolire il carcere' nelle intenzioni degli autori Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federico Resta per Chiarelettere, è un libro sul perché e sul come. perché si debba osare un pensiero così scabroso e come si possa farlo diventare realtà. Il carcere funziona? Intanto, si mette il naso dentro per capire chi ci stia: “per la maggior parte poveri, tossicomani e stranieri, categorie deboli che non hanno la forza economica di sostenere un processo e sono quindi private di una difesa legale adeguata; individui ai margini che avrebbero bisogno di cure. Si stima che i detenuti davvero pericolosi, quelli incarcerati per omicidi, reati associativi, traffico internazionale di ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI – Non è una provocazione, non è un'utopia, non è il sogno di un criminale incallito. ‘il carcere' nelle intenzioni degli autori Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federico Resta per Chiarelettere, è unsule sulsi debba osare un pensiero così scabroso esi possa farlo diventare realtà. Il carcere funziona? Intanto, si mette il naso dentro per capire chi ci stia: “per la maggior parte poveri, tossicomani e stranieri, categorie deboli che non hanno la forza economica di sostenere un processo e sono quindi private di una difesa legale adeguata; individui ai margini che avrebbero bisogno di cure. Si stima che i detenuti davvero pericolosi, quelli incarcerati per omicidi, reati associativi, traffico internazionale di ...

borghi_claudio : Le ricostruzioni della crisi 'lasciate filtrare da Palazzo Chigi' che leggerete domani sui giornali sono da libro Cuore - _Nico_Piro_ : Nel deserto del dialogo, di fronte al monoblocco politico e alle manganellate del #PUB contro i pacifisti, la voce… - fattoquotidiano : Di Battista: “A Di Maio non interessa dell’Italia, ha mentito così tante volte che in confronto Renzi è un personag… - TOSADORIDANIELA : RT @fiacot: @artdielle @aaciman @GuandaEditore @LorenzDelPietro @alevalsecchi @danisetta @recerusse @riclorenzini @Basil_73 @raf_rob @TLari… - FrancescPrime4 : Tutti noi siamo un pò come libri che gli altri leggono. I più si fermano alle prime pagine, altri le scorrono frett… -